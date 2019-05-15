الإطاحة بمجرم خطير يعتدي على الموظفين ويحطم ممتلكات الدولة بالطارف

تمكن عناصر أمن دائرة بوحجار بالحجار، من توقيف شخص خطير تورط في قضية الإعتداء على الأشخاص وتهديدهم بالقتل

مع التحطيم العمدي لملك الغير والمعني في العقد الثالث من العمر، ينحدر من ولاية الطارف، حيث تعود وقائع القضية

إلى تلقي مصالح الشرطة بأمن دائرة بوحجار، نداء من طرف أحد المواطنين على الرقم الأخضر 1548 يفيد بوجود شخص خطير

في حالة غضب شديد يقوم بالتحطيم العمدي لبعض الأجهزة إلكترونية على مستوى أحد الإدارات بالمدينة

كما يقوم بالإعتداء على الأشخاص والموظفين بالسب والشتم مع التهديد اللفظي للبعض منهم بالقتل ،

لتتنقل عناصر الشرطة على الفور إلى عين المكان، أين تم العثور فعلا على المعني والذي كان في حالة هستيرية، أين تمت السيطرة عليه

وتوقيفه بطريقة إحترافية ليحول على إثرها إلى مقر أمن الدائرة وأنجز ضده ملف قضائي عن قضية التحطيم العمدي

لملك الغير متبوع بالتهديد اللفظي بالقتل، قدم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة بوحجار و صدر ضده أمر إيداع .