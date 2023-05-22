الإطاحة بمجموعة إجرامية تعتدي على المواطنين بالأسلحة في تمنراست

أوقفت مصالح الدرك الوطني يوم 11 ماي الجاري، بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، مجموعة من قطاع الطرق.

ومكنت هذه العملية، من تحييد عناصر مجموعة إجرامية متكونة من ثلاثة مجرمين. ويتعلق الأمر بكل من: “ب. محمد”، “ل. يوسف” و”ت.غالي”.

كما تم خلال نفس هذه العملية استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف. و4 مخازن ذخيرة و103 طلقة عيار 7.6239 X ملم، ومركبتين رباعيتي الدفع وهواتف نقالة.

وكانت هذه العصابة الإجرامية تعتدي على المواطنين باستعمال الأسلحة. وتم تقديم أفرادها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست.

أين تم وضعهم رهن الحبس المؤقت بتهم تكوين جمعية أشرار وبث الرعب في أوساط السكان. وحيازة سلاح حربي وذخيرة من الصنف الأول دون رخصة وكذا جناية السرقة باستعمال السلاح.

وتأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى الاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية المنتشرة على كامل التراب الوطني لحماية المواطنين والقضاء على الجريمة بمختلف أشكالها.