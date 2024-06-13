الإطاحة بمجموعة إجرامية مختصة في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام ببوسعادة

تمكنت شرطة بوسعادة من وضع حد لمجموعة إجرامية تورطت في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام.‎

وحسب بيان ذات المصالح العملية تمت خلال خلال هذا الأسبوع، أين تم من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من 3 أشخاص، يحترفون تزوير المحررات الرسمية والوثائق الإدارية.

كما مكنت العملية من إسترجاع أختام مقلدة لمؤسسات عمومية وخاصة وتجهيزات الإعلام الآلي المستعملة في عمليات التزوير.

وجاءت العملية إثر إكتشاف حالات تزوير لوثائق رسمية تحمل أختام مقلدة لمؤسسات عمومية وخاصة.

ليتم بعد ذلك مباشرة التحقيق في القضية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفر عن توقيف المشتبه فيهم وضبط 100 ختم مقلد لمؤسسات عمومية وخاصة، بالإضافة إلى وثائق ومحررات عمومية مزورة.

وكذا أجهزة إعلام ألي ومعدات بمختلف لواحقها كانت تستعمل في صناعة الأختام والطوابع.