الإطاحة بمحتال انتحل صفة إطار في المجلس الشعبي الوطني

نصب على 3 ضحايا أوهمهم بتوفير مناصب عمل

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف شاب في العقد الرابع من العمر، كان يشتغل عون شرطة، انتحل صفة إطار بالمجلس الشعبي الوطني، وقام بالنصب على ثلاثة ضحايا، بعدما أوهمهم بمساعدتهم من أجل توفير لهم مناصب عمل مقابل سلبهم مبالغ مالية معتبرة.

المتهم كان يلتقي بالضحايا أمام مدخل المجلس الشعبي الوطني لكسب ثقتهم، حيث قام بسلبهم مبالغ مالية معتبرة ولاذ بالفرار وغاب عن الأنظار، وعلى أساس ذلك، تم تحريك شكوى ضده أمام الجهات الأمنية.

وبعد مثول المتهم للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري بمحكمة الجنح في سيدي امحمد، اعترف بالتهمة الموجهة له، وطالب العفو من الضحايا، فيما قرر قاضي الجلسة إيداعه رهن الحبس المؤقت مع تأجيل جلسة محاكمته إلى تاريخ 10 ماي المقبل.