الإطاحة بمحتال انتحل صفة شرطي في BRI ونصب على ضحاياه في قسنطينة

تم وضعه تحت الرقابة القضائية ووكيل الجمهورية يطلب من الضحايا تقديم شهاداتهم

أكدت نيابة الجمهورية في محكمة “زيغود يوسف” الابتدائية بقسنطينة، صادر يوم أمس الجمعة، بأن رئيس محكمة الجنح لدى ذات المحكمة، وضع شخصا يسمى “ك.ياسر” تحت إجراء الرقابة القضائية، وذلك في جلسة، أول أمس الخميس، على خلفية انتحاله لصفة شرطي في فرقة البحث والتدخل، على شخص الضحية “ز.ب”، كما جاء في النداء الموجه للجمهور المرفق بصورة منتحل صفة شرطي في فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالأمن الولائي، والذي وقّعه وكيل الجمهورية بمحكمة “زيغود يوسف” الابتدائية، حامي مهدي، تحصلت “النهار” على نسخة من النداء الموجه للجمهور، والذي وجهت بموجبه نيابة الجمهورية بمحكمة “زيغود يوسف” الابتدائية، النداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية هذا المتهم، سواء يكون قد التقاه شخصيا أو تعامل معه عن طريق رقم الهاتف ٠٧٧٩٧٠٨١٣١، وذلك على المستويين المحلي والوطني، كما جاء في نص النداء، أو له أي معلومات بوصفه شاهدا في وقائع مشابهة، الاقتراب من النيابة المحلية بمحكمة “زيغود يوسف” الابتدائية، قصد تقديم شكواه أو سماع شهادته في الموضوع.