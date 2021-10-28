الإطاحة بمحتال انتحل صفة وكيل جمهورية وضابط في الجيش بالمدية

تمكنت مصالح أمن دائرة البرواقية بولاية المدية من الإطاحة شخص يحتال على المواطنين. وينتحل صفات شخصيات سامية في الدولة.

جاءت عملية التوقيف بعد ورود معلومات عن شخص ينتحل صفات متعددة. كوكيل جمهورية وقاضي حكم وضابط سامي في الجيش حسب نوع ضحاياه.

بالمقابل كان المشتبه فيه يستغل ضحاياه بالنصب. بالإضافة إلى إيهام ضحاياه بقضاء مصالحهم في عدة إدارات عمومية وفي السجون والقضاء مقابل مبلغ مالي.

خلال العملية تم تسليم المشتبه فيه إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيق معه لدى محكمة البرواقية.

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