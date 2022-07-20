الإطاحة بمحتال ضبطت بحوزته 18 ألف أورو مزوّرة في مستغانم

تمكن أعوان أمن دائرة “سيدي لخضر” في مستغانم من توقيف شخص مختص في النصب والاحتيال. وحجز مبلغ كبير من العملة الأجنبية المزورة قدر بـ 18 ألف أورو.

المشتبه فيه البالغ من العمر 42 سنة، والمنحدر من ولاية المنيعة، تم توقيفه بناءً على معلومة وردت إلى المصلحة. تفيد بوجود مركبة على متنها أشخاص مشتبه فيهم، بقطاع الاختصاص. وعليه تم نصب حاجز أمني على مستوى المدخل الشرقي لمدينة “سيدي لخضر” التي تبعد بما يزيد عن 50 كلم عن عاصمة الولاية مستغانم. أين تم توقيف المركبة، وبعد عملية تفتيشها، ضبط بحوزة أحد ركابها مبلغ مالي مزور من عملة أجنبية يقدر بـ 18 ألف أورو.

كان يوهم ضحاياه بقدرته على استخراج الكنوز باستعمال الشعوذة

وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة “سيدي علي” بالوقائع، أمر بفتح تحقيق، أين توصلت التحريات التي قامت بها الضبطية القضائية. إلى أن المشتبه فيه يمتهن عمليات النصب والاحتيال باستعمال الشعوذة والسحر .عن طريق إيهام ضحاياه بأن له قدرات على استخراج كنوز من باطن الأرض. ويظهر لهم مبالغ مالية من العملة الصعبة على أنه قام باستخراجها من عمق الأرض. حيث أفضت التحقيقات على أنها مجرد حيلة يستخدمها للنصب على ضحاياه.

وعن تهم حيازة أوراق نقدية لعملة أجنبية مزورة “أورو”، النصب والاحتيال باستعمال السحر والشعوذ. أنجز ملف إجراء قضائي سيحال بموجبه المشتبه فيه أمام نيابة محكمة “سيدي علي” نهار اليوم.