الإطاحة بمحتال وإحباط محاولة هجرة غير شرعية في الشلف

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة المرسى بالشلف، من إيقاف شخص، وإحباط محاولة الهجرة غير الشرعية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد إحتال المعني على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا بصدد التنظيم للقيام بالهجرة غير الشرعية.

وتمت العملية إستغلالا لشكاوى السالفي الذكر ، بخصوص تعرضهم للنصب من قبل الشخص المحتال، الذي أخذ منهم مبلغ مالي يقدر بأزيد من 80 مليون سنتيم.

وقام المشتبه فيه، بإيهام المعنيين، بإقتناء قارب مطاطي وتوفير لوازم تساعدهم في عملية الهجرة، ليقوم بعدها هذا الأخير بقطع إتصالاته معهم.

وبعد تكثيف التحريات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم توقيف المشتبه فيه مع بقية الأطراف.

وتم تحويل جميع الأطراف، إلى المصلحة الأمنية، لإستكمال الإجراءات.

أين أنجز في حق المشتبه فيه الرئيسي ملف جزائي عن قضية النصب والإحتيال وتهريب المهاجرين.

في حين توبع بقية شركائه في قضية الهجرة غير الشرعية، وأحيلوا بموجبهما أمام محكمة تنس.