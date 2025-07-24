الإطاحة بمروجين وحجز 2 كلغ كيف معالج بوهران

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثاني بأمن دائرة قديل بوهران. من الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات تتكون من شخصين.

العملية جاءت عقب تحريات ميدانية دقيقة انطلقت بعد ورود معلومات مؤكدة حول نشاط مشبوه للمشتبه فيهما. اللذين كانا يستغلان مركبات سياحية لنقل وترويج الكيف المعالج وسط أوساط الشباب. في محاولة للتخفي عن أنظار المصالح الأمنية.

وبعد مراقبة مستمرة لتحركات المعنيين وتحديد هويتهما ومكان تواجدهما، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل. تم إعداد خطة محكمة مكنت من توقيفهما على متن مركبة. حيث تم ضبط 20 صفيحة من الكيف المعالج بوزن إجمالي قدره 2 كلغ.

كما أسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي قدره 719 ألف دينار من عائدات الترويج. بالإضافة كذلك إلى مركبتين كانتا تستعملان في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين، وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر في حقهما أمر إيداع رهن الحبس المؤقت.