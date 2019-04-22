الإطاحة بمروجي المخدرات وحجز 110 قرص مهلوس بوهران

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحي الصنوبر “بلانتار سابقا” لأمن ولاية وهران، من الإيقاع بـمروجين إثنين للمخدرات “27 و29سنة”

من ذوي السوابق العدلية مع حجز حوالي 110 قرص مهلوس،وما يقارب21 عمود من الكيف المعالج، حسب بيان لمصالح الحماية المدنية.

وسمحت عملية تفتيش مسكن أحد المشتبه فيهما بالعثور إلى جانب الكميات المذكورة على مبلغ مالي من عائدات الترويج

يقدر بـ 290.000 دج و270 أورو، ومجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة، حسب بيان لمصالح الأمن الولائي.

و تم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين سيحالان بموجبه على العدالة، يضيف ذات المصدر .