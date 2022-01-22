الإطاحة بمروجي مهلوسات ومخدرات منهم امرأة بأحياء الحجار في عنابة

مع حجز 500 غرام مخدرات وقرابة 100 قرص مهلوس

تمكنت، نهاية الأسبوع المنصرم، قوات فصيلة الأمن والتدخل بدرك عنابة، من توقيف عصابة ترويج الأقراص المهلوسة على مستوى أحياء بلدية الحجار، وبيعها بطريقة غير مشروعة للاستهلاك.

وأوضحت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة في بيان صحافي تحوز “النهار” على نسخة منه، أن أفراد فصيلة الأمن والتدخل بعنابة تمكنت من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و30 سنة، ينحدران من ولاية عنابة، في إطار مكافحة ظاهرة البيع والمتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة في أوساط الشباب، حيث جاءت العملية على إثر معلومات واردة لأفراد الفصيلة بعنابة، مفادها وجود شخصين يقومان بترويج الأقراص المهلوسة ببلدية الحجار، وعلى إثرها تم وضع خطة محكمة ليتم توقيفهما على متن سيارة سياحية وبع تفتيشهما تفتيشا دقيقا عثر بحوزتهما على كمية من الأقراص المهلوسة تقدر بأكثر من 96 قرصا مهلوسا، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي من عائدات البيع، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الحجار. ومن جهتها نجحت أيضا قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة الحجار، في توقيف شخصين، أحدهما فتاة يبلغان من العمر 22 و 30 سنة، مشتبه فيهما في قضية حيازة المخدرات لغرض البيع، باستعمال مركبة ذات محرك مع حجز صفائح من المخدرات قرابة نصف كيلوغرام من المخدرات من نوع القنب الهندي.