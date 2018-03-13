الإطاحة بمروج المخدرات ومهلوسات عين الدفلى

تمكنت عناصرالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخميس مليانة من الاطاحة بمروج للمخدرات يبلغ من العمر 67 سنة،

وينحدر المتهم من مدينة خميس مليانة وتم حجز بحوزته 1 كيلوغرام و584غ من الكيف المعالج،

إلى جانب مبلغ مالي معتبر يقدر بـ188مليون سنتيم من عائدات الترويج،إضافة إلى حجز 130 قرص مهلوس.

هذا وتبقى الابحاث جارية لتوقيف ممونه الرئيسي من ولاية وهران بعد ما تم تحديد هويته.

للاشارة قد تم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة خميس مليانة أين صدر حكما بايداعه الحبس في انتظار محاكمته.