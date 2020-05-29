الإطاحة بمروج مهلوسات ضبط بمنزله 1260 قرص “نوريكا” بوهران

تمكنت عناصر من مصلحة الشرطة القضائية بوهران، من الإطاحة بمتورط في المتاجرة والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية مسبوق قضائيا في الـ 35 من العمر.

كما تمكنت ذات العناصر من حجز 1260 قرصا مهلوسا، سلاح أبيض من نوع أوكابي ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر ب 6000 دج.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام المتورط في قضية الحال بترويج المهلوسات على مستوى حي الضاية متخذا من مسكنه مقرا للتخزين والترويج اين تم القاء القبض عليه.

وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش مسكنه تم ضبط بداخله 1260 قرصا مهلوسا من نوع نوريكا كانت مخبأة بغرفته في صندوق كرتوني يحتوي علي 21 علبة من دواء نوريكا، سلاح أبيض محظور من نوع أوكابي ومبلغ مالي.