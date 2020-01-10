الإطاحة بمروّج مهلوسات بحوزته أسلحة بيضاء محظورة بشطيبو في وهران

أطاحت عناصر الدرك الوطني بالنجمة في وهران بمروّج للأقراص المهلوسة تم حجز بحوزته مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من مختلف الاحجام والاصناف.

العملية جاءت إثر ورود معلومات تفيد بوجود مروّج الأقراص المهلوسة بالأوساط الشبانية بشطيبو.

وعقب تكثيف التحريات التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه تم توقيفه ويتعلق الامر بالمدعو “ب.ا.ا” 45 سنة بمنزله بالتجزئة السابعة بلدية النجمة.

وبعد تفتيش مسكنه تم ضبط كمية من الاقراص المهلوسة، وكذا مبلغ مالي قدر بـ 8500 دج.

وخلال عملية التفتيش لمنزل المسشتبه فيه تم العثور على سلاح صيد بحري طوله 1.50 م، مسدس بلاستيكي اسود.

كما تم حجز بمسكنه خرطوشة صيد عيار 16 ملم معباة، وخنجر كلونداري، 7 سيوف منها 3 ساموراي.

وضبطت ذات المصالح إضافة إلى ما تم ذكره خنجرين من نوع بوشية، قنينة زجاجية ريفوتريل ومبلغ مالي يقدر ب 29500 دج.