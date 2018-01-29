الإطاحة بمزور الأوراق النقدية وحجز 810 ألف دج في سكيكدة

أطاحت مصالح أمن سكيكدة بشخص مسبوق قضائيا متهم بتزوير أوراق النقدية وطرحها في السوق الوطنية، وحجز مبلغ 810 ألف دج.

وحسب ذات المصدر، فقد تم توقيف المتهم البالغ من العمر 34 سنة، ببلدية بن عزوز شرق سكيكدة، وبحوزته كيس بلاستيكي.

ووبعد التفتيش إتضح أنه يحتوي على أوراق نقدية من العملة الوطنية مزورة، قدرت بـ 810 آلاف دج.

كما أسفرت العملية، بعد تفتيش منزل المتهم العثورعلى أجهزة حساسة خاصة بكشف المعادن

وخلال أطوار التحقيق، تبين أن المشتبه فيه ينشط ضمن عصابة مختصة في تزوير الأوراق النقدية للعملة الوطنية بطرحها للتداول وترويجها.

وقد تم تقديم المشتبه فيه، أمام وكيل الجمهوريه لدى محكمة عزابة