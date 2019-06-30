الإطاحة بمسبوق وبحوزته 9 صفائح “زطلة” بالجلفة

أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن مسعد بالجلفة، بحر الأسبوع الجاري، شخص مسبوق قضائيا في العقد الخامس من عمره.

لحيازته كمية معتبرة من المخدرات، حسبما أفاد به بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر، أنّ العملية التي مكّنت من توقيف المشتبه به، جاءت إثر تلقي عناصر

ذات الفرقة معلومات جد مؤكدة، مفادها وجود شخص قادم من إحدى المدن الجنوبية على متن حافلة لنقل المسافرين.

حيث كان بحوزته كمية معتبرة من المخدرات، استنادا لذات المصدر.

ليتم نصب وضعية مراقبة وتفتيش على مستوى إحدى النقاط بمدينة مسعد.

ويضيف ذات البيان، أنّه بعد توقيف الحافلة المعنية وتفتيشها تم العثور بحوزة الشخص المشتبه فيه على كمية

معتبرة من المخدرات متمثلة في 9 صفائح قدر وزنها الإجمالي بــ:880.71 غرام كيف معالج، حيث كانت المحجوزات مخبأة بإحكام داخل إحدى العلب.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد، أين

صَدَرَ في حقه أمر بالوضع رهن الحبس المؤقت بعد إحالة ملفه على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها.