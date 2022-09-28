الإطاحة بمسبوق يعرض الهواتف النقالة  للبيع على الفايسبوك بغرض السطو على ضحاياه بالعاصمة

تابعت الغرفة الجزائية السابعة بمحلس قضاء العاصمة اليوم الاربعاء. شاب من الكاليتوس شرق العاصمة يبلغ 26 سنة بتهمة السرقة بالعنف.

وكان المتهم يقدم عروضا مغرية على موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك ” للترويج بمتاجرته بالهواتف النقالة. وهي العروض التي انساق وراءها عديد المتصفحين للموقع فوقعوا ضحايا لتعرضهم للسرقة من طرف المتهم الحالي.

اطوار قضية الحال انطلقت في أعقاب شكوى قيدها الضحية في قضية الحال. مفاده أنه ونظرا لرغبته في شراء هاتف نقال ذكي. تصفح بعض الصفحات الفايسبوكية الخاصة ببيع وشراء الهواتف.

ولفت انتباهه منشور مغري لهاتف معروض للبيع، فاتصل بصاحبه ويتعلق الامر بالمتهم الحالي.

هذا الاخير ضرب له موعدا في مدينة الكاليتوس مسقط رأسه، وعلى اثره انتقل اليه من حي باب الوادي من اجل شراء الهاتف محل التفاوض.

وعند ملاقاة المتهم، كان هذا الاخير قد خطط جيدا لواقعة السرقة ، إذ وبمجرد ان اقترب منه ومباشرة الحديث معه. جاء شخص ثاني من الخلف ووضع سكين على رقبته، وهدده لتسليمه هاتفه ومبلغ 20 الف دج كان بحوزته.