الإطاحة بمشعوذة رفقة 11 شخصا لممارسة السحر بباتنة

تمكن الأمن الحضري الخارجي بباتنة من الإطاحة بمشعوذة و 11 شخصا على خلفية ممارستهم لطقوس السحر و الشعوذة.

العملية جاءت بناءً على معلومات واردة لعناصر الأمن الحضري الخارجي، مفادها قيام إمرأة بممارسة مهنة العرافة و طقوس السحر والشعوذة بمسكنها العائلي بحي دوار الديس. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية تم توقيف المشتبه فيها البالغة من العمر 69سنة. رفقة 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 21 و 63 سنة.

كما تم حجز أدوات حديدية و بلاستيكة و عقاقير تستغل في ممارسة طقوس السحر و الشعوذة. صور فوتوغرافية لأشخاص من كلا الجنسين، قطع قماشية مختلفة الألوان، مجموعة من الطلاسم لها صلة بأعمال الشعوذة، مبلغ مالي يقدر بـ 8000دج من العائدات.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية.