الإطاحة بمشعوذ بحوزته “شهادة فخرية” من الجامعة العربية في تبسة!

بعد مداهمة منزل نفذها أمن العوينات

اهتز الشارع المحلي في مدينة العوينات بتبسة، نهار أمس، على وقع خبر الإطاحة بمشتبه فيه في العقد الخامس من عمره، موصوف بأكبر مشعوذ بالمنطقة الشرقية للولاية، اختص في النصب على زواره باستغلال شهادة فخرية من الجامعة العربية، مزورة ومنسوخة بواسطة الكاشف الضوئي، وتوقيف 5 أشخاص من زبائن المشعوذ من مختلف الأعمار، كما تم حجز عدة كتب تستخدم في الشعوذة وطلاسم وعقاقير مجهولة.

العملية التي نفذها أفراد الشرطة القضائية لأمن دائرة العوينات، جاءت عقب اكتشاف تردد غرباء على متن سياراتهم قادمين من بلديات مجاورة، بينهم نسوة، على منزل المشتبه فيه، ليتم تفعيل العمل الاستعلاماتي، الذي مكّن من تحديد هوية المشتبه فيه وممارسته الشعوذة، ليتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات، والحصول على إذن تفتيش ذات المنزل الكائن في “الحي العتيق” عند مدخل المدينة، أين تمت مداهمته وتوقيف المشتبه فيه برفقة خمسة من زبائنه، حيث تم حجز العقاقير وزجاجات الماء وشهادة “دكتوراه فخرية” مزوّرة كانت معلقة في حائط المنزل، لإيهام زوار المنزل بأنه متحصل على “دكتوراه فخرية” من الجامعة العربية، إلى جانب عدة طلاسم وكتب للشعوذة، ليتم تحويل الموقوفين والمحجوزات إلى مقر أمن الدائرة لمباشرة التحقيق في قضية الشعوذة والسحر الممارس من طرف المشتبه فيه والنصب، قبل تحويل ملف القضية أمام الجهة القضائية لاحقا.