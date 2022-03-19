الإطاحة بمشعوذ سرق مجوهرات من ضحاياه في سيدي بلعباس
تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من إلقاء القبض على محتال خطير. أوقع بمجموعة كبيرة من الضحايا خاصة من النساء عن طريق أساليب وطرق احتيالية كانت ينتهجها للإيقاع بضحاياه. حيث راح ضحيته عدة نساء سلبهن حليهن من المعدن الأصفر ومبالغ مالية متفاوتة قبل أن يتم توقيفه من طرف قوات الشرطة.
فصول القضية تعود إلى استغلال أفراد الشرطة بالأمن الحضري السادس لمعلومات. مفادها وجود شخص يقوم بالنصب على ضحاياه باستعمال طرق احتيالية على غرار تعويذات وطلاسم والشعوذة.قبل أن يسلبهن حليهن وأموالهن والاختفاء عن الأنظار. إذ مكنت احترافية الشرطة من جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات عن المشتبه فيه. تم من خلالها تحديد هويته ويتعلق الأمر بشخص في العقد الرابع من العمر .
كان يستعمل تعويذات للإيقاع بضحاياه من النساء
حيث تم وضع خطة محكمة من أجل توقيفه وبفضل حنكة وتجربة قوات الشرطة تم ترصد تحركاته. ليتم توقيفه بأحد أحياء مدينة سيدي بلعباس. التحريات التي بشرها محققو الشرطة كشفت أن المشتبه فيه كان يقوم بالنصب على ضحاياه خاصة من فئة النساء . حيث كان يستعمل طلاسم وتعويذات يتمكن من خلالها بسرقة أغراضهن من معدن أصفر . حلي وأموال في غفلة منهن. حيث راح ضحيته أكثر من 05 نساء. كما كشفت التحقيقات أن السالف الذكر كان محل بحث لتورطه في عدة قضايا إجرامية خاصة منها النصب والاحتيال والسرقة وحمل أسلحة بيضاء محظورة. إذ وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس. تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية النصب والاحتيال قدم بموجبه أمام النيابة.
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اهتز الشارع المحلي في مدينة العوينات بتبسة، نهار أمس، على وقع خبر الإطاحة بمشتبه فيه في العقد الخامس من عمره، موصوف بأكبر مشعوذ بالمنطقة الشرقية للولاية، اختص في النصب على زواره باستغلال شهادة فخرية من الجامعة العربية، مزورة ومنسوخة بواسطة الكاشف الضوئي، وتوقيف 5 أشخاص من زبائن المشعوذ من مختلف الأعمار، كما تم حجز عدة كتب تستخدم في الشعوذة وطلاسم وعقاقير مجهولة.
العملية التي نفذها أفراد الشرطة القضائية لأمن دائرة العوينات، جاءت عقب اكتشاف تردد غرباء على متن سياراتهم قادمين من بلديات مجاورة، بينهم نسوة، على منزل المشتبه فيه، ليتم تفعيل العمل الاستعلاماتي، الذي مكّن من تحديد هوية المشتبه فيه وممارسته الشعوذة، ليتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات، والحصول على إذن تفتيش ذات المنزل الكائن في “الحي العتيق” عند مدخل المدينة، أين تمت مداهمته وتوقيف المشتبه فيه برفقة خمسة من زبائنه، حيث تم حجز العقاقير وزجاجات الماء وشهادة “دكتوراه فخرية” مزوّرة كانت معلقة في حائط المنزل، لإيهام زوار المنزل بأنه متحصل على “دكتوراه فخرية” من الجامعة العربية، إلى جانب عدة طلاسم وكتب للشعوذة، ليتم تحويل الموقوفين والمحجوزات إلى مقر أمن الدائرة لمباشرة التحقيق في قضية الشعوذة والسحر الممارس من طرف المشتبه فيه والنصب، قبل تحويل ملف القضية أمام الجهة القضائية لاحقا.