الإطاحة بمشعوذ سرق مجوهرات من ضحاياه في سيدي بلعباس

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من إلقاء القبض على محتال خطير. أوقع بمجموعة كبيرة من الضحايا خاصة من النساء عن طريق أساليب وطرق احتيالية كانت ينتهجها للإيقاع بضحاياه. حيث راح ضحيته عدة نساء سلبهن حليهن من المعدن الأصفر ومبالغ مالية متفاوتة قبل أن يتم توقيفه من طرف قوات الشرطة.

فصول القضية تعود إلى استغلال أفراد الشرطة بالأمن الحضري السادس لمعلومات. مفادها وجود شخص يقوم بالنصب على ضحاياه باستعمال طرق احتيالية على غرار تعويذات وطلاسم والشعوذة.قبل أن يسلبهن حليهن وأموالهن والاختفاء عن الأنظار. إذ مكنت احترافية الشرطة من جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات عن المشتبه فيه. تم من خلالها تحديد هويته ويتعلق الأمر بشخص في العقد الرابع من العمر .

كان يستعمل تعويذات للإيقاع بضحاياه من النساء

حيث تم وضع خطة محكمة من أجل توقيفه وبفضل حنكة وتجربة قوات الشرطة تم ترصد تحركاته. ليتم توقيفه بأحد أحياء مدينة سيدي بلعباس. التحريات التي بشرها محققو الشرطة كشفت أن المشتبه فيه كان يقوم بالنصب على ضحاياه خاصة من فئة النساء . حيث كان يستعمل طلاسم وتعويذات يتمكن من خلالها بسرقة أغراضهن من معدن أصفر . حلي وأموال في غفلة منهن. حيث راح ضحيته أكثر من 05 نساء. كما كشفت التحقيقات أن السالف الذكر كان محل بحث لتورطه في عدة قضايا إجرامية خاصة منها النصب والاحتيال والسرقة وحمل أسلحة بيضاء محظورة. إذ وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس. تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية النصب والاحتيال قدم بموجبه أمام النيابة.

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