الإطاحة بمشعوذ متلبسا بممارسة طقوس سحر بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الخامس بأمن وهران من الإطاحة بمشعوذ في الستينيات من العمر متلبسا بممارسة طقوس سحر بالنصب والإحتيال على ضحاياه.

وقد تم إلقاء القبض على المشعوذ استغلالا لمعلومات وشكاوى تفيد بممارسة المتورط في قضية الحال طقوس سحر بالاحتيال على ضحاياه بمسكنه الواقع بحي الحمري.

وبعد اخذ إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بتفتيشه تم ضبط بعض الأدوات المستعملة في الشعوذة المتمثلة وأسلحة بيضاء من نوع أوكابي ليتم تحرير إجراء قضائي ضده قدم بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقه أمر إيداع.

كريمة سواق