الإطاحة بمنظمة وطنية وهمية لـ”مكافحة الفساد” تحتال على المواطنين وتبتز الإطارات بتيزي وزو

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية تيزي وزو، اليوم الأحد، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تخصصت بالنصب والإحتيال.

حيث قامت بإنشاء منظمة سميت “المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد” كانت تنشط على المستوى الوطني تقوم بإبتزاز المواطنين والإطارات.

بالإضافة إلى قيامها بدورات تكوينية توهم بها المتربصين على أنّهم سيتحصلون على شهادات من جامعة أمريكية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

علمًا أن هذه المنظمة الوهمية لم تتحصل على أي ترخيص من طرف السلطات الإدارية المختصة.

وقد تم تقديم أفراد الشبكة المتكونة من أربعة أشخاص منحدرين من مختلف ولايات الوطن وأحدهم من ولاية تيزي وزو، إلى الجهات القضائية المختصة ليتم إيداعهم الحبس المؤقت.