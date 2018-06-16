في سابقة من نوعها شهدت العاصمة أمس في أول أيام العيد المبارك، مكيدة مهرّج، سوّلت له نفسه أن يفسد فرحة البراءة بسرقة أغراضهن الثمينة.

وامتدت يد المهرّج ما شاءت واشتهت نفسه من المجوهرات الذهبية التي كانت ترتديها البنات الصغار في الساحة العمومية.

وحسب مصادر موثوقة ل”النهار أونلاين” فإن مصالح الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الادارية لحسين داي بالعاصمة.

أفلحت في القاء القبض على المهرّج، سارق الفتيات، وتمّ اقتياده إلى التحقيق لسماعه في محاضر رسمية.

وكشفت التحريات في القضية حسب ذات “المصادر” بأن الشخص الموقوف كان يتقمص دور مهرج في أحياء العاصمة .

حيث يصطاد ضحاياه من الأطفال لسرقتهم مستغلا زي المهرّج ليجذب الأطفال إليه ،قبل ان يتم توقيف متلبسا بسرقة أقراط ذهبية.

لفتيات جئن ليتسلين معه في أول أيام عيد الفطر المبارك في الساحة العمومية.

وتقدمت الطفلة الضحية مرفوقة وليها الشرعي طفلة بشكوى رسمية أمام ذات المصالح لتتأكد روابط التهمة في حق نفس الشخص.

بعد اكتشاف عدد من الأولياء الآخرين تعرض بناتهم للسرقة، بنفس الطريقة الشيطانية، وهنّ يتسلين مع المشتبه فيه في الساحات العمومية.

ومن المرتقب أن يتم تقيدم المهرّج المزيف أمام وكيل الجمهورية لدى محمة حسين داي بالعاصمة، خلال الساعات المقبلة،للسماع إليه حول الوقائع التي ارتكبها خلال أول يوم عيد.