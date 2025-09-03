الإطاحة بموظفين ببلدية خنشلة يعملون لصالح “حراق” مع حجز 63 “باسبور” مزوّر

من المقرر أن يفتح القضاء الجزائري قضية جديدة إهتزت لها بلدية خنشلة، جرّت 12 متهما اغلبهم موظفين بنفس البلدية على مستوى ” المصلحة البيومترية لاستخراج جوازات السفر “. لاكتشاف واقعة خطيرة تتعلق بجريمة تزوير جوازات سفر للأشخاص المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية بأوروبا.

واكتشف المحققون بأن بطل العملية مقيم بدولة فرنسا، حامل للتسمية المستعارة “waliddz24. الذي كان يستخدم رقمه الأجنبي، على تطبيقة ” سنابشات” للتواصل مع الأشخاص ” الحراقة”، المقيمين بعدة دول أوربية. وبالمقابل كان المعني يقوم بقبض مبالغ مالية تقدر ب2500 أورو عن كل عملية تزوير يقوم بها.

وكشفت مصادر مطلعة أن الملف توبع فيه 12 متهما ويتعلق الأمر بالمسمى ” خ،أيمن”، موظف مكلف بتسيير المصلحة البيومترية ببلدية خنشلة. والمدعو ” ب.بوسف” يشتغل في نقل البضائع والأشخاص، المتهمة المسماة ” ع.كنزة” تشتغل عون إداري. والمتهمة ” ب.ايمان” موظفة بالبلدية، والمسماة ” ب.إيمان” ، والمدعو ” ش.مروان” ،”ح، أمير “، “ك.أمين”، “ب.هشام”،”خ.محمد”،” ه.يوسف” ،خ.صلاح الدين”.

وتم متابعة المتهمين السالف ذكرهم بتهم ثقيلة تتعلق بجنحة تكوين جمعية أشرار الغرض الإعداد لجنحة، جنحة قبول مزية غير مستحقة من طرف موظف عمومي الصالحة لاستغلال نفوذه الفعلي. بهدف الحصول من إدارة عمومية على منافع غیر مستحقة، جنحة إساءة إستغلال الوظيفة الجنحة الدخال عن طريق الفشل محليات في نظام معالجة آلية أضرار بهيئة عمومية. جنحة التزوير في وثائق سفر و وثائق إدارية بعرض اثبات حق، جنحة تسليم وثائق سفر الشخص يعلم أن لا حق له. كما تأسس في قضية الحال الأطراف المدنية كل من الممثل القانوني لبلدية خنشلة والوكيل القضائي للخزينة العمومية.

“معلومات مهمة تفجّر القضية”

وقائع القضية إنطلقت بتاريخ 29/07/2024، أین وردت إلى مصالح فرقة مكافحة الإتجار بالأشخاص والمهاجرين بالفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بالجريمة المنظمة معلومات مفادها وجود حساب إلكتروني على “تطبق سناب شات” حامل للتسمية المستعارة “waliddz24 “. صاحبه يعرض خدمة تسوية وضعية فئة المهاجرين غير الشرعين من جنسية جزائرية المتواجدين ببعض الدول الأوربية من خلال إستخراج جوازات سفرهم وإرسالها لهم مقابل مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 2500 أورو.

وأفضت التحقيقات القضائية، أن صاحب الحساب المذكور هو من جنسية جزائرية، مقيم بمدينة مرسيليا بدولة فرنسا يستغل الرقم الهاتفي الأجنبي. في تواصلاته عبر تطبيق “واتساب”، حيث يطلب من المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في استخراج جوازات السفر، إرسال عبر البريد الإلكتروني. بيانات هوياتهم مع صورة شمسية. وسعيا منه لكسب ثقة المهاجرين غير الشرعيين الذين يتعاملون معه. ومنه يقوم صاحب الحساب الوهمي بإرسالهم صور تتضمن بياناتهم الشخصية وهي مدرجة ضمن نظام تسيير الوثائق اليومترية.

ليتوصل أنه يشتبه تعامله مع موظفين تابعيين للمصالح البيومترية لاستخراج جوازات السفر الفائدة المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين خارج الوطن.

كما أفضت التحقيقات أن المعني بالأمر قام مؤخرا باستخراج عدة جوازات السفر البيومترية بنفس الطريقة والكيفية من المصالح البيومترية بخنشلة. لفائدة مهاجرين غير شرعيين متواجدين حاليا خارج الوطن

“توسيع دائرة التحقيق”

مواصلة للأبحاث والتحريات التقنية باستغلال البريد الإلكتروني: [email protected] المستعمل التحريات التقنية بينت أن مستعمل الخط الهاتفي هو شقيق المدعو “خ.أمير “يتعلق الأمر بالمدعو “خ. أيمن” 36 سنة. مهندس دولة في الإعلام الآلي، مقيم بمدينة خنشلة. هذا الأخير يعمل في المصلحة البيومترية ببلدية خنشلة، بالموازاة مع تسييره لوكالة كراء السيارات تحمل التسمية التجارية وكالة الأمير الكراء السيارات مقرها بمحاذاة البلدية. وما لفت الانتباه لدى المحققين أن كل من علبة البريد الإلكتروني ووكالة كراء السيارات يحملان نفس التسمية “أمير”.

مواصلة للتحقيق تم التنقل إلى المصلحة البيومترية ببلدية خنشلة، المكلف بتسييرها المتهم “خ أيمن،”، اين تم فحص ومعاينة قوائم جوازات السفر التي تم استخراجها خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2024 ومعاينة جوازات السفر للأشخاص المقيمين خارج إقليم الولاية سلم لنا جوازين للسفر يشتبه استخراجهما بطريقة غير قانونية لكون المعنيين بهما متواجدين خارج التراب الوطني ومقيمين بطريقة غير قانونية

وكشف التحري، جوازات سفر يشتبه فيها الأول صادر بتاريخ 27/05/2024 مسجل بهوية المدعو “ب. عماد الدين ” والجواز الثاني تحت مسجل بهوية المدعو “ع. مصطفى”

كما سلم المصالح الأمن قائمة اسمية للوثائق المسلمة مع عدم تطابق البصمات تضم 1104 جواز لم تسليمها خلال تلك الفترة الممتدة من تاريخ 01/05/2024 بالإضافة إلى جواز سفر صادر بتاريخ 01/06/2024 عن بلدية خشلة يتضمن هوية المدعو / “خ. صلاح الدين “بوهران، هذا الأخير وبعد تنقيط هويته ، تبين أنه محل أمرين بالقبض صادرين عن محكمة وهران، مما يرجح فرضية مغادرته التراب الوطني بطريقة غير قانونية.

اعترافات مثيرة”

من جهة أخرى إعترف المتهم الرئيسي المدعو “خ. أيمن” بقيامه باستخراج عن طريق الغش ثلاث جوازات سفر لمهاجرين جزائريين متواجدين بالأراضي الفرنسية بطريقة غير قانونية. حيث تم إدخال البيانات الشخصية للمعنيين بالأمر دون حضورهم أو قيامهم بإيداع الوثائق المطلوبة لهذا الإجراء. عبر تطبيق GUICHET ELECTRONIQUE المعتمد من طرف وزارة الداخلية لاستخراج جوازات السفر. في حين كلف أحد المستخدمين من جنس أنثى التابعة للمصلحة للقيام باستخراج الجوازات بحكم الثقة التي بينهما. كما أوهما أن الملف بحوزته، يتعلق الأمر بالمسماة “ب. إيمان ” مقيمة بخنشلة.

كما اعترف المعني أنه قام بوضع جوازات السفر الثلاث المستخرجة عن طريق الغش عند محل لبيع الخردوات. ليقوم باستلامها لاحقا أحد الأشخاص المغترب بدولة فرنسا المكنى”ياسين” الذي يستغل الرقم الهاتفي الأجنبي.

” تحريات الشرطة “

بعد تنقل رجال الضبطية إلى محل الخردوات المذكور رفقة المتهم تم استرجاع جوازات السفر الثلاث، وبعد فحصها ومعاينتها تبين أنها تخص مواطنين جزائريين من خارج ولاية خنشلة. وبعد التحري مع المتهم صرح أنهم من معارف شقيقه المتواجد بالأراضي الفرنسية المسمى” خ. أمير” “محل بحث بموجب أمر بالقبض وهو من طلب منه استخراج لهم جوازات سفرهم دون حضورهم أو تقديمهم للملف الإداري المطلوب. بعد قيامه بارسال بياناتهم [email protected] الشخصية عبر بريده الإلكتروني.

بتفتيش المحل التجاري ولواحقه الخاص بكراء السيارات المسير من طرف المتهم ايضا “خ. أيمن ” الكائن بخنشلة، تم ضبط 60 جواز سفر خاصة بمواطنين طلبوا تجديد الحجوزات مجموعة من الملفات تخص مواطنين قاموا بتسليمها للمعني بالأمر قصد تجديد جوازات سفرهم.