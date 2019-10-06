الإطاحة بموظف ببلدية الحمامات بتبسة متلبسا بالرشوة من طالبي السكنات

أخبار الجزائر
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الإطاحة بموظف ببلدية الحمامات بتبسة متلبسا بالرشوة من طالبي السكنات
بقلم سليم.د

أوقعت مصالح الدرك الوطني بولاية تبسة، بموظف يعمل بمصالح بلدية الحمامات، بعدما احتال على عدد كبير المواطنين وسلبهم مبالغ مالية.

وقال مراسل “النهار أونلاين” إن الموظف ببلدية الحمامات كان يعد ضحاياه بمساعدتهم لتمكينهم من الحصول على سكنات اجتماعية.

وكان الموظف مقابل تلك الوعود يتلقى أموالا من مواطنين، من طالبي السكن.

وقد جاءت الإطاحة بالموظف المحتال والمرتشي إثر كمين نصبه أفراد الفرقة الإقليمية للدرك، بعد تلقي شكاوى بخصوص نشاطه، من بعض ضحاياه.

وبعد تقديم المتهم للمثول أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق، أمر هذا الأخير بإيداعه الحبس المؤقت.

وقد كشفت التحقيقات مع الموظف الموقوف، أنه كان يتلقى ملفات إدارية ومبالغ مالية من ضحاياه، بعد أن يعدهم بتسوية وضعياتهم.


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