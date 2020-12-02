الإطاحة بموظف مزيّف في السفارة التركية احتال على ضحاياه وسلبهم أموالهم

أوهمهم بنفوذه وقدرته على تمكينهم من تأشيرة تركية مقابل 40 مليونا

أطاحت مصالح الشرطة القضائية في باب الزوار بالعاصمة، مؤخرا، بشاب يبلغ من العمر 28 سنة، يدعى “م.ن”، بعد سلسلة من الشكاوى المودعة ضده من قبل مواطنين أوهمهم بالحصول على تأشيرة إلى تركيا مقابل مبالغ مالية تقدر بين 30 و 40 مليون سنتيم، بعدما ادعى بأنه موظف في السفارة التركية بالجزائر ومغترب سابق في إنجلترا.

هذا الأخير قدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء ومنه على المحاكمة بتهمة النصب والاحتيال، بعدما أثبتت التحريات إيقاعه بعدد من الاشخاص أوهمهم بمساعدتهم في الحصول على تأشيرات منتحلا صفة موظف في السفارة التركية بالجزائر، وله علاقات نافذة، وسبق وأن كان يقيم في بريطانيا، حيث استدرج ضحاياه وسلبهم مبالغ مالية هامة تتراوح بين 30 و 40 مليون سنتيم تسلمها المتهم قبل أن يختفي عن الأنظار ويتهرب من الرد على مكالمات ضحاياه الهاتفية، وهي التهم التي فنّدها المتهم خلال مثوله أمام هيئة محكمة الدار البيضاء، رغم مواجهته بأحد الضحايا، الذي أكد أن المتهم قام بسلبه مبلغ 40 مليون سنتيم، بعدما وعده بالحصول على تأشيرة إلى تركيا، وأنه بعد تسلمه المبلغ، أصبح يتهرب من الرد عليه هاتفيا.

وأمام ما تقدم من معطيات، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 20 ألف دج ضد المتهم.