الإطاحة بمُنظم رحلات هجرة سرية بعين أمران في الشلف

تمكنت اليوم الأحد، مصالح أمن دائرة عين مران بالشلف، من توقيف شخص في الثلاثينات من العمر يقوم بتنظيم والاعداد للهجرة غير الشرعية.

ويقوم المشتبه فيه، بأخذ مبالغ مالية من شباب إحدى بلديات الجهة الشمالية الغربية لولاية الشلف مقابل تنظيم تلك الرحلات.

وتمت العملية، حسب مصادر النهار أونلاين، إستغلالا لمعلومات مفادها قيام شخصين بجمع مبالغ مالية معتبرة من الشباب.

ويقوم المعنيون، بإيهام الشباب، بتوفير لوازم ومعدات تساعدهم في الهجرة غير الشرعية.

وبعد تكثيف التحريات و إتخاذ الإجراءات القانونية تم توقيف أحد المشتبه فيهما وتحويله إلى المصلحة لإستكمال الإجراءات القانونية.

فيما يبقى شريكه المنحدر من إحدى ولايات غرب البلاد في حالة فرار.

وتم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيه عن قضية النصب والإحتيال، والإعداد للهجرة غير الشرعية مقابل منفعة مالية.