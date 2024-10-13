الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب في أوساط سكان الأحياء الخضراء بأولاد فايت في العاصمة 

تمكن أفراد فرقتي الأمن والتحري بأولاد فايت في العاصمة من وضع حد لنشاط لعصابة أحياء خطيرة تقوم بزرع الرعب والتهديد بالإعتداء على سكان الأحياء الخضراء.

وذلك بإستعمال أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأشكال، مع ترويج الأقراص المهلوسة للشباب خاصة منهم القصر.

وحسب بيان ذات الفرقة العملية مكنت من توقيف أفراد العصابة وعددهم 12 شخصا، مع حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأنوع والأشكال، بالإضافة إلى سيارة وهواتف نقالة.

وسيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق بتهم: تكوين جمعية أشرار، حيازة وحمل أسلحة بيضاء بدون رخصة، الإنخراط والمشاركة في عصابات الأحياء بهدف خلق جو اللامن.