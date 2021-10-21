الإطاحة بعصابة مختصة في تنظيم رحلات الحراڨة عبر البحر ببرج البحري في العاصمة

أطاحت مصالح الدرك الوطني للدار البيضاء عصابة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية “الحراڨة ” عبر البحر ببرج البحري. وحسب وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة بالجزائر العاصمة، قرومي موسى، اليوم، تفكيك شبكة من 8 أشخاص مختصة في تنظيم رحلات الحراڨة.

وأضاف قرومي موسى ان الموقوفين الـ 8 أعمارهم تتراوح مابين 26 و43 سنة بشاطئ برج البحري. كما أشار ذات المسؤول إلى وجود فاعلين أخرين لم تحدد هويتهم بعد.

وأضاف وكيل الجمهورية بأن أفراد هذه العصابة “أحيلت على قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق” بذات المحكمة. وسيتم “اصدار انابات قضائية وطنية وربما دولية”، كما قال، مبرزا بأنه “سيتم الاستماع الى أطراف مدنية منهم عائلات الضحايا”.