الإطاحة بعصابتين تستعينان بالفتيات لاستدراج أصحاب السيارات الناشطة عبر التطبيقات الإلكترونية بالعاصمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني من الإطاحة بعصابتين تستهدفان أصحاب السيارات الناشطة عبر التطبيقات الإلكترونية باستغلال 3 فتيات منهن طالبتان جامعيتان، يقمن باستدراج ضحاياهن بعد الاتصال بهم وطلب خدمة “التوصيل”، ثم توجيههم لأماكن مشبوهة والاعتداء عليهم من قبل أفراد العصابة، وسرقة سياراتهم.

في الملف الأول، تم توقيف 4 أشخاص من بينهم فتاة في العقد الثاني من العمر. وتم تحريك الدعوى العمومية عقب شكوى تلقتها مصالح الدرك الوطني بأولاد فايت غرب العاصمة، من قبل مواطن تعرض لاعتداء من عصابة قامت باستدراجه عن طريق فتاة اتصلت به من أجل إيصالها إلى زرالدة.

هذه الفتاة سبق له أن تعامل معها خلال نشاطه عبر تطبيق إلكتروني، وبقيت على تواصل معه كزبونة. ويوم الوقائع طلبت خدمة النقل، وبعد إيصالها إلى وجهتها. تفاجأ بثلاثة شبان في انتظاره قاموا بالتهجم عليه والاعتداء عليهم وسرقة سيارته.

واستنادا إالشكوى تحركت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق في القضية، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم. وتقديمهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي أمر بتحويلهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الشراقة أرجأت الفصل في الملف إلى الأسبوع المقبل مع الأمر بإيداع 3 متهمين رهن الحبس المؤقت. فيما تم وضع الفتاة تحت إجراء الرقابة القضائية. بعد توجيه لهم تهمة السرقة بتوفر ظرف التعدد.

كما أرجأت المحكمة للأسبوع المقبل ملفا آخر تورط فيه 5 أشخاص من بينهم طالبتان جامعيتان. تم استغلالهما لاستدراج ضحاياهم والاعتداء عليهم ثم سرقة سياراتهم، باسطاوالي. المشتبه فيهم من المقرر أن يمثلوا للمحاكمة بحر الأسبوع المقبل عن تهمة السرقة بتوفر ظرف التعدد. في انتظار ما ستكشفه المحاكمة من مستجدات.