الإطاحة بشبكة تهرّب وتتاجر بالأسلحة وحجز 124 بندقية صيد و13 بندقية هوائية

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في التهريب والمتاجرة بالأسلحة.

العملية جاءت على إثر استغلال دقيق لمعلومات حول نشاط عناصر شبكة إجرامية مرتبط بالاتجار بالأسلحة من الصنفين الرابع والخامس دون ترخيص من السلطة المؤهلة قانونًا.

ومكّنت العملية من توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم وضبط 124 بندقية صيد، 13 بندقية هوائية.

بالإضافة إلى 3 مسدسات و7028 خرطوشة من مختلف العيارات وأزيد من 1 كلغ من البارود وأكثر من 1 مليار سنتيم. وكذا مبلغ مالي من عملة أجنبية ومركبة نفعية تستعمل في النشاطات الإجرامية.