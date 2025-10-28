إعــــلانات
الوطني

الإطاحة بشبكة تهرّب وتتاجر بالأسلحة وحجز 124 بندقية صيد و13 بندقية هوائية

بقلم النهار أونلاين
الإطاحة بشبكة تهرّب وتتاجر بالأسلحة وحجز 124 بندقية صيد و13 بندقية هوائية
  • 418
  • 0

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في التهريب والمتاجرة بالأسلحة.

العملية جاءت على إثر استغلال دقيق لمعلومات حول نشاط عناصر شبكة إجرامية مرتبط بالاتجار بالأسلحة من الصنفين الرابع والخامس دون ترخيص من السلطة المؤهلة قانونًا.

ومكّنت العملية من توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم وضبط 124 بندقية صيد، 13 بندقية هوائية.

بالإضافة إلى 3 مسدسات و7028 خرطوشة من مختلف العيارات وأزيد من 1 كلغ من البارود وأكثر من 1 مليار سنتيم. وكذا مبلغ مالي من عملة أجنبية ومركبة نفعية تستعمل في النشاطات الإجرامية.

رابط دائم : https://nhar.tv/Mrxt7
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer