الإطاحة بشبكة إجرامية للتهريب الدولي للمركبات واسترجاع 13 مركبة قاعدة بياناتها مزورة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الرويبة، بحر الأسبوع الماضي. من تفكيك شبكة إجرامية دولية تتكون من (13) شخصا ينحدرون من عدة ولايات الوطن، تتراوح أعمارهم بين 28 و 70 سنة.

وتتمثل القضبة في التزوير و استعمال المزور في الوثائق الإدارية الرسمية. حيازة وتقليد أختام الدولة، التهريب الدولي للمركبات، سوء استغلال وظيفة دون وجه حق، المساس بالاقتصاد الوطني.

القضية جاءت استغلالا لمعلومات حول نشاط مشبوه لشخصين يقومان بتزوير الوثائق الإدارية للمركبات، حيث توصل محققو الفرقة إلى تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما. التحريات التي أجراها المحققون تحت اشراف الجهات. وكيل الجمهورية المختص إقليميا. كشفت عن وجود شبكة إجرامية تنشط عبر كامل التراب الوطني ويمتد نشاطها الإجرامي إلى خارج الوطن من خلال تهريب المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية.

اسفرت العملية عن توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 13 شخصا، و ضبط واسترجاع :

- (13) مركبة قاعدة بياناتها مزورة .

– أختام إدارية مزورة وأجهزة إعلام آلي تستعمل في عملية التزوير.

– لوحات ترقيم ووثائق إدارية مزورة.

– مبلغ مالي بالعملة الوطني يقدر بـ (220) مليون سنتيم ، مبلغ بالعملة الأجنبية يقدر بـ : (40) دولار و (110) دينار تونسي.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا