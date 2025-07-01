الإطاحة بعصابة عرّضت حياة قاصر للخطر عن طريق الهجرة غير الشرعية

أمرت قاضي محكمة الجنح بسيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، بإيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت، عن تهمة تنظيم رحلة إبحار سري إلى إسبانيا، وتعريض حياة قاصر للخطر.

قضية الحال عالجتها فرقة مكافحة التهريب والاتجار بالأشخاص التي تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية، بعدما قامت بتعريض حياة قاصر لا يتجاوز سنه 8 سنوات للخطر. وذلك عن طريق تنظيم رحلة هجرة غير شرعية. حيث ضبِطت بحوزتهم جميع المعدات المستعملة في العمل الإجرامي، بما فيها قارب مجهّز بمحرك بحري.

المتهمون عددهم 14 شخصاً، من بينهم امرأة “ش.إ”، كانوا بصدد التحضير للهجرة غير الشرعية، والتنسيق مع المرشحين للهجرة إلى إسبانيا.

وبعد تحويلهم إلى العدالة، اليوم الثلاثاء، بموجب إجراءات المثول الفوري، وجهت لهم تهم تتعلق بتنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وتعريض حياة قاصر للخطر، وجنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

وأجّلت قاضي الجلسة المحاكمة إلى تاريخ 8 جويلية المقبل، مع أمر بوضع 5 متهمين منهم رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بكلٍّ من “غ.إ”، “غ.م”، “ت.س”، “ج.م.أ”، “غ.م”.