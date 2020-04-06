كشفت المديرية العامة للأمن الوطني الإطارات السامون للمديرية العامة للأمن الوطني يقررون التبرع بشهر من رواتبهم لمواجهة فيروس كورون.

وأوضحت المديرية في بيان لها ان ومساهمة من إطارات الشرطة للحد من انتشار وباء كورونا والتخفيف من الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد.

واضاف البيان ان هذا التبرع في حسابات التضامن “كوفيد 19” لمواجهة فيروس كورونا.

التبرع يهدف للمساهمة في حسابات التضامن “كوفيد 19” لمواجهة فيروس كورونا.

وإختتم الان أن هذه هذه الهبّة التضامنية تعكس روح التضامن والأخوة الأصيلة التي تميز المجتمع الجزائري.

كما تمثّل رسالة أمل تجسد وقوف منتسبي الأمن الوطني مع أبناء بلدهم في كل الظروف، معتبرين هذه الهبة واجبا من واجباتهم الوطنية.