الإطلاع على قائمة التجار المداومين عبر تطبيق “مرافق كوم”

ذكرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، كافة المواطنين بإمكانية الاعتماد على التطبيق الإلكتروني مرافق كوم، الذي يندرج ضمن مساعي الوزارة الرامية إلى تعزيز الرقمنة وتقريب الخدمة العمومية من المواطن.

وحسب بيان للوزارة، يتيح التطبيق للمواطنين الاطلاع بسهولة على قائمة التجار المداومين خلال العطل والمناسبات الرسمية، حسب الولاية والبلدية. بما يضمن الحصول على مختلف الخدمات التجارية والمواد واسعة الاستهلاك بكل سهولة وسرعة.

كما يوفر التطبيق جملة من الخدمات الرقمية التي تسمح بالتفاعل المباشر مع مصالح الرقابة. لاسيما من خلال التبليغ عن بعض التجاوزات التجارية. على غرار عدم إشهار الأسعار أو الملاحظات المتعلقة بنظافة وسلامة المنتجات المعروضة للبيع.

ودعت الوزارة المواطنين إلى تحميل التطبيق واستعماله بصفة مستمرة. لما يوفره من خدمات عملية تسهّل الوصول إلى المعلومة التجارية وتعزز حماية المستهلك.

تجدر الإشارة، إلى أن تطبيق "مرافق كوم" متوفر مجانًا عبر منصتي Google Play Store وApple App Store.

