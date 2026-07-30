الإطلاع على نتائج التوجيه لحاملي البكالوريا بداية من 11 سا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأرضية الرقمية المخصصة للاطلاع على نتائج التوجيه لحاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2026 ستفتح على الساعة 11:00 لنهار اليوم الخميس.

وشرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في معالجة رغبات حاملي البكالوريا الجدد بعد نهاية فترة تأكيد الرغبات . وبخصوص الطلبة الذين لم يتحصلوا على أي تخصص من بين الإختيارات المقترحة، أو ما يعرف “بالاختيار صفر”. فإن الوزارة خصصت لهم فرصة ثانية لإدراج رغبات جديدة خلال الفترة الممتدة من 31 جويلية إلى 2 أوت. على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه المعالجة يوم 7 أوت.

وستجرى التسجيلات النهائية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 10 أوت، في إطار الرقمنة الشاملة للخدمات الجامعية. حيث تقتصر العملية على تسديد حقوق التسجيل الجامعي المقدرة بـ200 دينار باستعمال البطاقة الذهبية حصريا.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور