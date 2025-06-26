الإطلاق الرسمي لتطبيق “Discover Algeria اكتشف الجزائر”

أشرف وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، أمس الأربعاء، على الإطلاق الرسمي للتطبيق الإلكتروني “Discover Algeria” (اكتشف الجزائر).

ويسمح هذا التطبيق المصمَّم بثماني لغات، باستكشاف المواقع الثقافية والمعالم الأثرية عبر واجهة تفاعلية تجمع بين الصور عالية الدقة، والخرائط الذكية.

بالإضافة إلى المحتوى المعرفي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي. بما يلبّي تطلّعات الجمهور المحلي والدولي ويعزز الجاذبية السياحية الرقمية للجزائر.

ويالمناسبة، أكد بللو، أن التراث الثقافي ليس مجرّد ذاكرة جماعية، بل هو رصيد استراتيجي يعكس العمق الحضاري للأمّة. ويستوجب تثمينه بأساليب عصرية تواكب التحوّلات الرقمية.

كما اعتبر الوزير أن هذا التطبيق يمثّل قفزة نوعية في إعادة ربط الأجيال بتراثها، وفي تقديم صورة حديثة ونابضة بالحياة عن الجزائر.