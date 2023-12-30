أعلنت اليوم شركة سوديفام عن الإطلاق الرسمي لعلامة جيلي في الجزائر من خلال حفل أقيم بفندق الماريوت بالعاصمة والذي حضره كباؤ مسؤولي العلامة في إفريقيا وعلى رأسهم السيد ألان يانغ المدير العام للعلامة.

كما كشف شركة سوديفام في ذات الحفل عن خصائص وأسعار موديلات جيلي المتوفرة للبيع في الجزائر

وكشفت علامة جيلي عن النموذجين اللذين سيتم تسويقيهما ويتعلق الأمر:

سيارة Crossover GX3 Pro بسعر يبدأ من 1,970,000.00 دينار جزائري شامل الضريبة بثلاث فئات:

طراز GX3 Pro عبارة عن سيارة كروس أوفر متعددة الإستعمالات مجهزة بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 102 حصان وعزم دوران مقدر ب 140 نيوتن متر مع علبة تروس يدوية بـ 5 سرعات أو علبة تروس أوتوماتيكية CVT حسب الفئة.

سيارة COOLRAY SUV بسعر يبدأ من 3,362,000.00 دينار جزائري شامل الضريبة متوفر بأربع فئات

وتعتبر COOLRAY أكبر وأكثر فخامة من سيارة GX3 Pro التي توفر أداء وميزات فائقة مستندة على تكنلوجيا فولفو حيث تتوفر بمحرك بنزين 1.5 بقوة 172 حصان وعزم دوران مقدر ب 290 نيوتن متر مرتبط بعلبة أوتوموتيكية من سبع سرعات مزدوجة القابض DCT وقد تتوفر السيارة بخيار العلبة اليدوية في قادم الأيام.

تاريخ بداية تسليم سيارات جيلي

وتعتزم علامة جيلي لتسويق حوالي 39 ألف مركبة في الجزائر ضمن حصة 2023

ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد تدريجيا خلال السنوات القليلة المقبلة، اعتمادا على الطلب.

يذكر أن العلامة قد انطلقت في عملية تسجيل الطلبيات منذ فترة حيث سيتم تسليمها في الربع الأول من عام 2024.

أوكافانغو، مونجارو وموديل جيوميتري الكهربائي

وسيتم تقديم منتجات ملائمة لاحتياجات المستهلكين الجزائريين من خلال باقة واسعة من المركبات السياحية

من بينها سيارة Emgrand ، كولراي ، ستاراي و GX3PRO مونجارو ، أوكافانغو وموديل جيوميتري سي الكهربائي وغيرها

تاريخ العلامة التجارية:

يعود تأسيس شركة جيلي إلى عام 1986 على يد رجل الأعمال الصيني لي شوفو، البداية كانت بإنتاج الدراجات البخارية والدراجات ثلاثية العجلات.

في عام 1997، استحوذت جيلي على شركة صناعة السيارات الصينية Zhejiang Haoqing، مما سمح لها بالانتقال إلى إنتاج السيارات.

وفي السنوات التالية، نمت جيلي بسرعة، حيث استحوذت في عام 2010 على الشركة المصنعة السويدية الشهيرة فولفو للسيارات. كما أنها تمتلك العديد من العلامات التجارية للسيارات الأوروبية، بما في ذلك Lotus Cars و Lynk & Co و Polestar و Proton و Zeekr و SMART و Daimleret… عمليات الاستحواذ التي سمحت لجيلي بالتطور في الأسواق الدولية. كما أنشأت جيلي أيضًا شراكات مهمة جدًا واستراتيجية على التوالي مع مجموعة RENAULT ومجموعة STELLANTIS.

جيلي ستدخل التصنيع في الجزائر عام 2026

تخطط علامة جيلي للاستثمار بقوة في الجزائر خلال السنوات المقبلة من خلال تشييد مصنع لإنتاج السيارات عام 2026

والذي سيمح لها توسيع تواجدها في السوق وتعزيز علامتها التجارية.