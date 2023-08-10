أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات، اليوم الخميس، عن الإطلاق الرسمي لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأوضحت السلطة أنه تم إطلاق البوابة الإلكترونية لمسؤولي معالجة المعطيات الشخصية، أين دخل القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حيز التنفيذ اليوم الخميس.

وجاء في بيان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أصدرته الأربعاء: “ننهي الى علم الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المعنيين. بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. أنها وضعت على موقعها الإلكتروني (www.anpdp.dz) بوابة رقمية تسمح لهم بإنشاء حساب خاص للدخول إلى البوابة. والقيام بملء الاستمارات الالكترونية الخاصة بالتصريح المسبق للمعالجات. طلبات الترخيص وطلبات الاستشارة مع إمكانية متابعة مآل طلباتهم”.

كما وضعت على نفس الموقع “دليلا يبين كيفية استعمال البوابة الرقمية. وكذا نظامها الداخلي الذي يتضمن كل الإجراءات المتعلقة بسير السلطة الوطنية وعملها”.

وتدعو السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي “كافة المعنيين بالشروع في القيام بالإجراءات اللازمة .من أجل مطابقة معالجاتهم وفقا لأحكام القانون رقم 18-07 المذكور أعلاه”.