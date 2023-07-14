الإطلاق الرسمي للإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد غدا

سيتم الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (2023-2027) غدا السبت. وذلك بمناسبة ملتقى تنظمه السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

وحسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة، فإن الملتقى الذي سيتم تنظيمه بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر. سيشرف على افتتاح أشغاله الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي.

وأضاف أن تنظيم الملتقى يتزامن مع الإحتفال باليوم الإفريقي لمكافحة الفساد المصادف لـ11 جويلية من كل سنة. والذي يتم إحياؤه هذه السنة تحت شعار “20 سنة من إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته: الإنجازات والآفاق”. كما يتزامن مع الذكرى الأولى لتنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وأكدت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في بيانها أن إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية. جاء “تماشيا مع التزام السلطات العمومية في الجزائر بجعل مكافحة الفساد أولوية وطنية. وهو ما تجلى في برنامج رئيس الجمهورية الذي جعل من أخلقة الحياة العامة أحد أهم محاوره”.

وأضاف ذات المصدر الى أن هذه الالتزامات “تكرست لاحقا في دستور 2020 الذي نص على تأسيس السلطة العليا للشفافية. والوقاية من الفساد ومكافحته ومنحها صلاحيات واسعة في هذا المجال. لاسيما ما تعلق بوضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها”.

كما اعتبرت السلطة أن هذا الملتقى يمثل “تتويجا للمسار القانوني والمؤسساتي الذي حققته الجزائر، والذي يرمي إلى وضع استراتيجية شاملة ومتناسقة لمحاربة الفساد”. مشيرة إلى أن هذا “الانجاز هو ثمرة مشاورات واسعة شملت جميع الأطراف المعنية بهذه المسألة. من مؤسسات وإدارات عمومية، مؤسسات رقابية وهيئات استشارية ومتعاملين اقتصاديين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني”.