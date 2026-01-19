الإطلاق الرسمي للبطاقة الالكترونية للاستفادة من الأدوية لغير المؤمّنين اجتماعيا

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي على إطلاق البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمّن لهم.

وجاء إطلاق البطاقة الالكترونية للاستفادة من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمّنين اجتماعيا. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة وضمان الحق في الدواء.

