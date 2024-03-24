الإطلاق الرسمي للشبكة الجمعوية من أجل الحوار وحسن الجوار الجزائري-الإفريقي

أُعلن أمس السبت بالجزائر العاصمة، الإعلان عن الاطلاق الرسمي للشبكة الجمعوية من أجل الحوار وحسن الجوار الجزائري-الإفريقي، والتي ستكون بمثابة آلية تنسيق متعدد التخصصات وفضاء للتفكير والتشاور وتنفيذ مشاريع تنموية جمعوية.

وثمن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، في كلمة له بالمناسبة هذه الخطوة. مشيرا الى أن إطلاق هذه الشبكة الجمعوية يندرج ضمن البرنامج الخاص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. المنبثق عن الرؤية والأبعاد الاستراتيجية للمرصد للفترة 2024 – 2030 والتي بادرت بها جمعيات جزائرية وطنية وولائية.

من جهته، قال رئيس الشبكة من أجل الحوار وحسن الجوار الجزائري-الافريقي، علي ساحل. ان اطلاق هذه الشبكة يكتسي أهمية بالغة من خلال اعتمادها على استراتيجية. من شأنها ضمان تواجد قوي وفعال للمجتمع المدني على الساحة الافريقية والدولية في إطار الامتداد والتكامل.

وفي هذا الإطار، قام رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم. بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المرصد والشبكة بهدف تعزيز قدرات الجمعيات المنخرطة في الشبكة. ودعم الديناميكية التشاركية بين المؤسسات العمومية والجمعيات من خلال تبادل الخبرات وتجسيد المشاريع في مجال الحوار الجزائري-الافريقي.

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