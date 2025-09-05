الإطلاق الرسمي للشركة الإفريقية للتجارة والتوزيع

أعلن رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم-بنك)، بينيديكت أوراما، اليوم الجمعة، عن الإطلاق الرسمي للشركة الافريقية للتجارة والصناعة.

وتهدف هذه الشركة، لدعم التجارة البينية بين دول القارة، وتصدير المواد الخام وتحويلها داخل افريقيا.

وتم هذا الإعلان، على هامش يوم الجاليات الإفريقية، الذي ترأسه الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب. والذي نظم في إطار الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

وأوضح رئيس قطاع التمويل والتجارة وشركات الاستثمار في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، أيمن الزغبي، في تصريح لوكالة الأنباء، أن عمليات الشركة الافريقية للتجارة والتوزيع بدأت فعليا العام الجاري. من خلال تسويق مجموعة من المنتجات، قبل ان يتم إطلاقها رسميا اليوم في الجزائر.

وأبرز الزغبي، أن الهدف من انشاء الشركة هو تشجيع تسويق البضائع الافريقية، لاسيما المواد الخام، داخل الدول الافريقية. ليتم تحويلها داخل القارة عوض تصديرها على شكلها الخام لدول باقي القارات، وبالتالي يتم انتاج القيمة المضافة في افريقي.

وتابع بأن هذه الشركة المملوكة من “أفريكسيم-بنك” تملك رأسمال بحوالي 1 مليار دولار. و”لكنها ستبدأ عملياتها بشكل فعال أكثر وبحجم أكبر و ستكون لها موارد تمويلها الخاصة”.