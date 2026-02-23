أعلنت المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار، عن الإطلاق الرسمي للطبعة الثامنة للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية، وكذلك تنصيب لجنة التحكيم الخاصة بها.

وحسب بيان للمؤسسة، سيتم الإعلان، في إفطار سيقام يوم الخميس 26 فيفري 2026، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، بفندق الأوراسي، قاعة الفارابي.

