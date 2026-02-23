إعــــلانات
فن وثقافة

الإطلاق الرسمي للطبعة الثامنة للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية

بقلم نادية بن طاهر
الإطلاق الرسمي للطبعة الثامنة للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية
  • 66
  • 0

أعلنت المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار، عن الإطلاق الرسمي للطبعة الثامنة للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية، وكذلك تنصيب لجنة التحكيم الخاصة بها.

وحسب بيان للمؤسسة، سيتم الإعلان، في إفطار سيقام يوم الخميس 26 فيفري 2026، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، بفندق الأوراسي، قاعة الفارابي.

وسيتميز هذا الحدث بالإعلان عن الإطلاق الرسمي للطبعة الثامنة للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية، وكذلك تنصيب لجنة التحكيم الخاصة بها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Yq5eD
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر