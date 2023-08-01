تم صبيحة اليوم الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الجبائي “جبايتك”. و دخوله حيز الخدمة على مستوى 6 ولايات.

وتأتي العملية في إطار مواصلة تطبيق برنامج رقمنة الإدارة الجبائية أين تم اليوزم الثلاثاء الإعلان عن الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الجبائي “جبايتك”. و دخوله حيز الخدمة على مستوى ستة (06) مراكز الجوارية للضرائب، التالية : عين تموشنت، القصر “بجاية”، معسكر، النعامة، سعيدة وتيسمسيلت.

يهدف هذا النظام المعلوماتي لتسهيل و تبسيط الإجراءات الجبائية و تحسين الخدمة المقدمة. حيث يسمح للمكلفين بالضرائب بتصريح الضرائب و الرسوم عبر الانترنت.

وبولاية عين تموشنت حضر العملية والي الولاية امحمد عبد المومن و رئيس الدائرة. بالإضافة كذلك إلى ممثلين عن المجلس الولائي و إطارات من المديرية العامة و المدرية الجهوية و المديرية الولائية للضرائب عين تموشنت.