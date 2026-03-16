الإطلاق الرسمي لمشروع المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات

أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، اليوم الإثنين، على مراسم الإطلاق الرسمي لمشروع المرجع الوطني للتكوين والكفاءات “RNFC”، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بالجزائر العاصمة.

ويُعد هذا المرجع، “أحد الركائز الأساسية للإصلاح البيداغوجي في قطاع التكوين والتعليم المهنيين. يهدف إلى إرساء منظومة تكوين عصرية قائمة على تطوير الكفاءات. ومواءمة البرامج التكوينية مع متطلبات الاقتصاد الوطني. بما يساهم في تحسين جودة التكوين وتعزيز قابلية الإدماج المهني”.

كما شكل هذا الحدث “مناسبة لتأكيد أهمية التنسيق والتكامل ما بين مختلف القطاعات الوزارية. من أجل بناء منظومة تكوين فعّالة تستجيب لاحتياجات الاقتصاد الوطني وتدعم مسار التنمية”.