الإطلاق الرسمي لمنصة “الأبوستيل” الإلكترونية لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية

أعلنت المحافظة السامية للرقمنة، اليوم الخميس، الإطلاق الرسمي لمنصة “الأبوستيل” الإلكترونية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية.

وذلك في إطار تجسيد التوجيهات العليا للدولة الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وعصرنة المرفق العمومي، وانسجامًا مع مبدأ التكامل المؤسساتي بين مختلف القطاعات.

وأوضح بيان للمحافظة السامية للرقمنة أن هذا الإنجاز يجسد نموذجًا للتعاون المؤسساتي بين عدد من القطاعات، وهي وزارات الداخلية والجماعات المحلية، والنقل، والعدل، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والتكوين والتعليم المهنيين، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إلى جانب مصالح بنك الجزائر.

وأشار البيان إلى أن هذا التنسيق المتكامل سيساهم في الارتقاء بجودة الخدمات العمومية، من خلال تسهيل إجراءات التصديق على الوثائق العمومية الموجهة للاستعمال خارج الوطن، وترسيخ إدارة رقمية حديثة تستجيب لتطلعات المواطنين، وتعزز كفاءة المرفق العمومي، وتواكب المعايير الدولية.