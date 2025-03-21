الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للشرطة

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للخدمة الشرطية.

وتمت مراسم الإطلاق خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية قسنطينة، قام بها إبراهيم مراد، رفقة المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي.

وحسب بيان مصالح الشرطة فإن “هذه المنصة الرقمية المصممة من طرف إطارات ومهندسي الأمن الوطني. بمراعاة سهولة الولوج إليها عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR). تهدف إلى ضمان التكفل الأمثل بالمواطنين الوافدين إلى مقرات أمن الدوائر وأمن الحواضر المنتشرة عبر التراب الوطني. وذلك من خلال قياس مؤشر الرضا المتعلق بالخدمة الأمنية بطريقة تواصلية رقمية”.

ودشّن مراد، خلال الزيارة، مقر المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق - قسنطينة. حيث استمع إلى عرض تفصيلي حول الهيكلة والمهام الأساسية التي تضطلع بها هذه المصلحة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. ودورها الحيوي في تعزيز الدعم العملياتي لمصالح الأمن الوطني بناحية الشرق.

كما أشرف الوزير على مراسم تدشين ووضع حيّز الخدمة مقر الأمن الحضري بالقطب العمراني عين النحاس بمدينة الخروب. وبالمناسبة، دعا السيد المدير العام للأمن الوطني موظفي هذه المنشأة الأمنية إلى ضرورة التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين. مؤكدًا على مضاعفة الجهود لمكافحة جميع صور الإجرام. لا سيما الجريمة الحضرية، عصابات الأحياء، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

ووضع مراد، حجر أساس بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، لمشروعي إنجاز: العيادة الجهوية (95 سريراً)، والمركز الجهوي للتشخيص الطبي والكشف بالأشعة، التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني. في إطار ترقية خدمات الرعاية الصحية لمنتسبي الأمن الوطني على المستوى الجهوي.