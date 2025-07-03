الإطلاق الرسمي لشركة الخطوط الجوية الداخلية والتوقيع على اتفاقية لاقتناء 16 طائرة جديدة

أشرف وزير النقل السعيد سعيود، على مراسم التوقيع على اتفاقية مع شركة ATR لاقتناء 16 طائرة جديدة.

وذلك لتعزيز أسطول الخطوط الجوية الداخلية، إذ سيتم ضم 15 طائرة كانت تابعة لـ “طيران الطاسيلي”. بالإضافة إلى طائرات الخطوط الجوية الجزائرية التي تقوم بالنقل الداخلي.

وقال الوزير، في ندوة صحفية، على هامش التوقيع على الاتفاقية Hنه سيتم استلام الطائرات الجديدة خلال السداسي الHول من السنة القادمة.

وأوضح السعيد سعيود، أن ميلاد الخطوط الجوية الجزائرية الداخلية سيضمّ الطائرات التي كانت تابعة لـ “طيران الطاسيلي”.

وجاءت هذه الاتفاقية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، حيث تم توقيع اتفاقية بين الخطوط الجوية الجزائرية وATR الإيطالية لاقتناء 16 طائرة، 8 من طراز بوينغ، و8 من طراز إيربيس.

وفي انتظار تسلّم 16 طائرة أخرى قريبا، ستكون موجهة للرحلات الداخلية، مواكبةً للديناميكية الجديدة للشركة وإصلاحات قطاع النقل.

وأكد الوزير أن هذا البرنامج يعكس التزام الدولة الجزائرية بدعم قطاع الطيران وتوفير جميع الظروف لنجاح هذا المشروع الواعد الذي يعَدُّ امتدادًا طبيعيًا للإصلاحات العميقة التي تعيشها الجزائر الجديدة.

كما اعتبر سعيود، هذه الاتفاقية، خطوة لإعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية الجزائرية وكذا لضمان الاستمرارية.

وأشار الوزير إلى أن قطاع النقل يعمل على تطوير المطارات وتوسيعها وزيادة الرحلات الجوية وفتح رحلات جديدة.