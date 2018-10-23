الإعتداء على إمام بسيف وقضيب حديدي أثناء إمامته المصلين ببلدية البسباس

نجا إمام مسجد، بأعجوبة من موت محقق بعد محاولة الإعتداء عليه بسيف وقضيب حديدي أثناء امامته المصلين وقتةصلاة الظهر.

وهذا من طرف شخص يسكن بجوار المسجد، سبق وأن اعتدى عليه مرتين لأسباب مجهولة الحادثة وقعت بمسجد عبد الحميد بن باديس بقرية بلحمر التابعة اقليميا الى بلدية البسباس.

حيث دخل المعتدي أثناء إقامةالصلاة، حاملا سيفا وقضيبا معدنيا وصل إلى المحراب، و هم بقتل الإمام المدعو نصر الدين بن عديلة إلا أن بعض المصلين توقفوا عن الصلاة و قاموا بتوقيف الفاعل الذي كاد ان يزهق روح الامام و تم انقاذه بأعجوبة من المصلين.

وبدورنا اتصلنا بالإمام و أكد لنا الواقعة، و صرح بأنه أودع شكوى رسمية إمام فرقة الدرك الوطني بالبسباس، وأشعر مديرية الشؤون الدينية بالطارف بتفاصيل الحادثة.